11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Современной Украине нужна не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация. Ее жителям надо научиться жить самостоятельно и отвечать за свои поступки, заявил ТАСС зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так он ответил на вопрос, могут ли критерии трех «Д» (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для послевоенной Германии во время Потсдамской конференции, быть сейчас применимы к Украине.

«К этим трем „Д“ я бы добавил четвертое: депаразитизация или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться», — подчеркнул Медведев.