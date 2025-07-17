Медведев предложил провести депаразитизацию Украины
11:05 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Современной Украине нужна не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация. Ее жителям надо научиться жить самостоятельно и отвечать за свои поступки, заявил ТАСС зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Так он ответил на вопрос, могут ли критерии трех «Д» (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для послевоенной Германии во время Потсдамской конференции, быть сейчас применимы к Украине.
«К этим трем „Д“ я бы добавил четвертое: депаразитизация или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться», — подчеркнул Медведев.
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