0
0
173
НОВОСТИ

Медведев предложил провести депаразитизацию Украины

11:05 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Современной Украине нужна не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация. Ее жителям надо научиться жить самостоятельно и отвечать за свои поступки, заявил ТАСС зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так он ответил на вопрос, могут ли критерии трех «Д» (демилитаризации, денацификации и демократизации), сформулированные для послевоенной Германии во время Потсдамской конференции, быть сейчас применимы к Украине.

«К этим трем „Д“ я бы добавил четвертое: депаразитизация или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться», — подчеркнул Медведев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 17.07.2025
РФ передала Украине еще 1 000 тел погибших солдат ВСУ — Мединский
0
39
12:05 17.07.2025
Свириденко назначена новым премьером Украины
0
74
12:00 17.07.2025
Верховенство закона на Украине больше не имеет сильного значения для западных стран — FT
0
90
11:32 17.07.2025
Россия готова провести третью Олимпиаду, в будущем обязательно подаст заявку — Дегтярев
0
132
11:20 17.07.2025
Келлог и Рубио повлияли на изменение позиции Трампа в отношении России — СМИ
0
171
11:00 17.07.2025
На Украине колоссальный дефицит рабочей силы, не хватает около 4 млн человек — депутат
0
175
10:32 17.07.2025
Инвесторы не верят угрозам Трампа ввести жесткие санкции против РФ — The Economist
0
253
10:20 17.07.2025
У Исландии сейчас нет планов по созданию регулярной армии — глава МИД
0
233
10:05 17.07.2025
Япония в первом полугодии 2025 г. сократила поставки авто в РФ на 12,9%
0
245
10:00 17.07.2025
В результате попадания фрагментов БПЛА в дом в Воронеже пострадали трое несовершеннолетних
0
248

Возврат к списку