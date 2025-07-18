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НОВОСТИ

Конгресс США принял законопроект о сокращении расходов на иностранную помощь

11:00 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об аннулировании государственных расходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний NPR и PBS на общую сумму $9 млрд, одобренный Сенатом 17 июля. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Палата представителей одобрила пакет мер по сокращению расходов на $9 млрд, включая чудовищные NPR и PBS, на которые ежегодно тратились миллиарды долларов. Республиканцы пытались сделать это в течение 40 лет и терпели неудачу. Но не в этот раз. Это грандиозно!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В соответствии с законопроектом в федеральный бюджет вернутся $7,9 млрд, выделенные Госдепартаменту на функционирование Агентства США по международному развитию (USAID), а также $1,1 млрд, направленные американской Корпорации общественного вещания. Эта сумма практически полностью соответствует двухлетнему бюджету корпорации, через которую NPR и PBS получают госфинансирование.

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