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Греция представила самый жесткий в ЕС закон о нелегальной эмиграции — Politico

10:32 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр по делам миграции и убежища Греции Танос Плеврис на встрече министров внутренних дел стран ЕС представил новый «самый строгий» законопроект по борьбе с нелегальной иммиграцией в сообществе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Новое греческое законодательство вызвало особый интерес у министров, поскольку оно считается самым строгим из когда-либо представленных на уровнях ЕС <…>. Это привело к многочисленным просьбам о проведении двусторонних встреч с Плеврисом, чтобы лучше понять новую систему», — заявил изданию неназванный представитель греческого правительства.

По данным Politico, министр провел встречи с коллегами из Австрии, Германии и Франции, а также с представителем Агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). Они обсуждали, среди прочего, более эффективное управление внешними границами сообщества и меры сдерживания прибывающих мигрантов.

Законопроект предусматривает более быстрое вынесение решений об отказе в предоставлении убежища, ужесточение тюремных сроков и сокращение пособий. Ранее Плеврис предлагал создать центры содержания мигрантов «не только за пределами Евросоюза, но и за пределами европейского континента». По словам греческого чиновника, рассматривается создание таких центров в Ливии и Тунисе, а также в Албании.

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