Греф: Доля Сбера на рынке проектного финансирования жилой недвижимости составляет 60%
15:50 29.07.2025
Доля Сбера на рынке проектного финансирования жилой недвижимости составляет 60%. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Доля Сбера в строительных проектах – около 60%. Мы остаемся крупнейшим банком с точки зрения вовлечения в эту отрасль», — сообщил Греф. Он также добавил, что банки готовы выдавать ипотеку с нулевой рентабельностью, потому что они заинтересованы в сохранении объемов строительство жилья. «Потому что у нас огромный портфель в строительных проектах», — сказал глава Сбера.
Согласно данным отчетности в соответствии с МСФО за 6 месяцев, которую ранее сегодня опубликовал Сбер, по состоянию на 30 июня 2025 года объем проектного финансирования в банке вырос на 8,3% с начала года и составил 12,304 трлн руб. Герман Греф, комментируя данные отчета, заявил, что с начала года совокупный кредитный портфель увеличился до 46,1 трлн рублей преимущественно за счёт выдач льготных ипотечных кредитов и проектного финансирования.
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