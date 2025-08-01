США введут санкции против РФ, но это может не повлиять на ситуацию вокруг Украины — Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация намерена по истечении 10-дневного срока ввести санкции в отношении России, хотя это может и не оказать значительного влияния на ситуацию с урегулированием кризиса на Украине. Об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его (президента РФ Владимира Путина — прим. ТАСС) санкции. Вы знаете, они знают о санкциях. Я лучше всех знаю о санкциях, пошлинах и всем остальном. Не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы это сделаем», — сказал он.