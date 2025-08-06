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Трамп ввел дополнительные пошлины в отношении Индии в размере 25% за покупку нефти у РФ

17:40 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация вводит дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти, такие же меры могут принять и против других стран. Соответствующий исполнительный указ подписал президент США Дональд Трамп, он опубликован на сайте Белого дома.

Как в нем отмечается, американский лидер «посчитал нужным и целесообразным ввести дополнительные адвалорные (пропорциональные стоимости товара — прим. ТАСС) пошлины на импорт из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из РФ». Из документа следует, что «в соответствии с применимым законодательством товары из Индии, ввозимые на таможенную территорию Соединенных Штатов, облагаются дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25%». Согласно указу, такие же пошлины могут быть введены и в отношении других стран, импортирующих нефть из РФ.

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