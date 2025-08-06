Трамп ввел дополнительные пошлины в отношении Индии в размере 25% за покупку нефти у РФ
17:40 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация вводит дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти, такие же меры могут принять и против других стран. Соответствующий исполнительный указ подписал президент США Дональд Трамп, он опубликован на сайте Белого дома.
Как в нем отмечается, американский лидер «посчитал нужным и целесообразным ввести дополнительные адвалорные (пропорциональные стоимости товара — прим. ТАСС) пошлины на импорт из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из РФ». Из документа следует, что «в соответствии с применимым законодательством товары из Индии, ввозимые на таможенную территорию Соединенных Штатов, облагаются дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25%». Согласно указу, такие же пошлины могут быть введены и в отношении других стран, импортирующих нефть из РФ.
НОВОСТИ
- 17:12 06.08.2025
- Банк России прогнозирует инфляцию в РФ на конец III квартала на уровне 8,5%
- 17:00 06.08.2025
- В Сомали засуха охватила районы с населением 2,5 млн человек — ООН
- 16:32 06.08.2025
- Тарифы Трампа против Индии из-за экспорта нефти из РФ нанесут ущерб США — CNN
- 16:12 06.08.2025
- Президент РФ владеет полнотой информации по украинскому вопросу — Ушаков
- 16:00 06.08.2025
- Суверенный фонд Норвегии проверит свои вложения в израильские компании после критики — WSJ
- 15:32 06.08.2025
- Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис — Ушаков
- 15:12 06.08.2025
- Народный артист России Владимир Сафронов умер на 85-м году жизни
- 15:00 06.08.2025
- США увеличат военное присутствие в Балтийском регионе к концу года — МО Финляндии
- 14:32 06.08.2025
- Объем ФНБ на 1 августа составил 13,08 трлн рублей — Минфин РФ
- 14:12 06.08.2025
- Сухопутные войска США представят осенью новую стратегию противовоздушной обороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать