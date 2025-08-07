Запрет мигрантам бесплатно учиться в школах противоречит Конституции РФ — Минпросвещения

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение платного обучения для детей мигрантов в школах России с 1-го по 11-й классы идет вразрез с Конституцией РФ. Об этом ТАСС сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в своем телеграм-канале сообщил, что депутаты Госдумы готовят к внесению в палату парламента обновленный межфракционный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов.

«Такой проект противоречит конституции. У нас по конституции всем гражданам России и иностранным гражданам предоставляется право на образование. Это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования — это бесплатно, в части СПО — тоже, в части высшего образования — на конкурсной основе бесплатно», — сказал он.

В 2024 году в Госдуму группой парламентариев был внесен законопроект о платном обучении иностранных граждан по программам дошкольного, общего и среднего образования. В июле 2025 года законопроект был отклонен в первом чтении. По словам Нилова, правительство отметило, что инициатива нуждается в доработке.