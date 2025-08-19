На предприятии в Рязанской области из-за ЧП погибли 20 человек

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

20 человек погибли, 134 пострадали в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, по состоянию на 07:00 мск 18 августа. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«По состоянию на 7 утра 18 августа, в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.