Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу — Уитэкер

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ожидают, что Украина станет крупным поставщиком военной техники для европейских стран на фоне увеличения ими расходов на оборону. Об этом в воскресенье заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

«Они [Украина], безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те [европейские страны] будут тратить те 5%, о которых все договорились», — сказал Уитэкер.

По его словам, уже сейчас необходимо думать о том, как будет выглядеть экономика Украины. Он отметил, что, помимо оборонного сектора, Украине предстоит восстанавливать свою сельскохозяйственную экономику, порты и инфраструктуру, для чего потребуется «много денег, в основном из Европы».