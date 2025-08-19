0
0
771
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили около 1 400 военнослужащих в зоне СВО

14:00 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 175 человек, от действий группировок «Запад» — до 250, «Южная» — свыше 245, «Центр» — более 415, на направлении «Восток» — до 235 и «Днепр» — до 80 военнослужащих.

