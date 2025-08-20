Украина хочет закупить у США больше оружия, чем получила от них с начала СВО
10:00 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пакет вооружений на $90 млрд, который рассчитывает приобрести у США Владимир Зеленский, превышает по стоимости всю военную помощь, полученную Киевом от Вашингтона с начала СВО. Об этом свидетельствуют данные о военной помощи Украине.
Согласно данным бюджетного управления Конгресса США, Вашингтон с февраля 2022 года по настоящее время выделил Украине $128 млрд помощи, из них военная помощь составила $70,6 млрд, причем эти средства были выделены не только непосредственно на оружие, но и на подготовку, логистику и разведку. Евросоюз за этот же период, по данным Еврокомиссии, выделил военной помощи на $7,1 млрд в рамках общей программы European Peace Facility, по линии отдельных стран — $62,5 млрд, в общей сумме — $69,6 млрд.
Общая военная помощь США и стран Евросоюза с начала СВО составляет $140,2 млрд, что сопоставимо с тем объемом, который теперь хочет закупить Киев.
Планируемые закупки дадут Киеву возможность получить значительные объемы вооружений. Экспортная стоимость комплекса ПВО Patriot составляет около $2,5 млрд, самолета F-16 — $50-70 млн, стоимость одной ракеты ATACMS — $1,5 млн.
