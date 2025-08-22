Сбер: В российском общепите зафиксирован рекордный чек — 4,8 млн рублей

13:25

Россияне стали чаще ходить в заведения общественного питания (рестораны, кафе, фаст-фуд, бары) и оставлять там больше денег. По данным СберАналитики, сумма трат в заведениях общепита и барах за первые шесть месяцев 2025 года составила 3,6 трлн рублей — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и более чем на 50% выше показателей первой половины 2023-го. Эти цифры были представлены во время бизнес-завтрака Сбера на премии WHERE2DRINK.

Средний чек за поход в кафе, бар или ресторан вырос на 10% и достиг 580 рублей. Самыми дорогими ужинами текущего года стали следующие счета: первое место занял визит стоимостью 4,8 млн рублей в столичном заведении, второе — счёт на сумму 3,9 млн рублей в краснодарском ресторане, третье — ужин за 3,6 млн рублей в подмосковном заведении.

«Сегодня почти 100 тысяч ресторанов и кафе анализируют свой бизнес через отраслевое решение в СберБизнес. Предприниматели видят, как меняется выручка и средний чек, лучше понимают потребности гостей, оценивают их возвращаемость. Они могут сравнивать свои показатели с рынком и точно определять, где уже в лидерах, а где есть пространство для роста. Для масштабирования мы предлагаем инструменты, которые помогают выбрать идеальную локацию и спрогнозировать доходность будущей точки, учитывая трафик и уровень доходов жителей района», – отметил управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Игорь Фарбер.

«Мы видим, что растёт и готовность гостей пользоваться новыми финтех-решениями, – добавил он. – Всё больше клиентов оплачивают покупки по биометрии в кафе и ресторанах — число таких операций в первом полугодии 2025 года составляет уже 15% от общего количества транзакций. Это показатель того, как быстро меняются привычки и как технологии помогают заведениям удерживать гостей и повышать их лояльность: люди возвращаются чаще, потому что их опыт становится удобнее, быстрее и более персонализированным».

Наибольшая доля оплат — 81% — приходится на фастфуд, ещё 15% — на кафе и рестораны. При этом по сумме транзакций баланс иной: на предприятия быстрого питания приходится 61% всех оплат, тогда как кафе и рестораны формируют 34% оборота. Популярность фастфуда объясняется доступной ценой: средний чек здесь составляет 434 рубля, в то время как в кафе и ресторанах он достигает 1 278 рублей.

Чаще всего за столиками в заведениях можно встретить людей в возрасте 35–44 лет. На их долю пришлось 33% всех оплат и почти 36% общей суммы расходов. Мужчины и женщины посещают рестораны примерно одинаково: на первых приходится 51% оплат, на вторых — 49%, но траты мужчин чуть выше — их доля в общей сумме расходов составляет 53%.

Жители двух столиц тратят на рестораны больше всего: около 16 тысяч рублей в год на человека в Москве и 13 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. В среднем по стране эта сумма составляет 9,4 тысячи рублей. Москвичи посещают заведения общепита около 22 раз в год, петербуржцы — 21, тогда как средний показатель по России — 16 визитов. При этом свыше 57% всех трат сосредоточено в топ-10 регионов страны: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в список входят Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан.

Исследование СберАналитики основано на данных аналитической панели «Мониторинг экономики регионов». Расчет среднего чека в заведениях общественного питания проводился исходя из реальных покупок клиентов и специальных банковских классификаторов видов бизнеса — MCC-кодов. Это позволяет точно определить расходы посетителей кафе и ресторанов, исключив покупки товаров другого назначения. Для анализа используются агрегированные обезличенные сведения о покупательском поведении более 109 млн потребителей и предпочтениях около 6 млн юридических лиц, а также информация из порядка 70 внутренних и внешних источников.