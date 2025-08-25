Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 130 военнослужащих

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарные суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили порядка 1 130 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 165 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — более 215. Действиями группировок «Южной» и «Центр» было уничтожено до 175 и до 275 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 240 солдат в зоне группировки «Восток» и до 60 в зоне ответственности группировки «Днепр».