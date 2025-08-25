0
США предлагают странам Сахеля военную помощь в обмен на литий и золото

13:32 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты предлагают ряду стран Сахеля — Мали, Буркина-Фасо и Нигеру — поддержку в обеспечении безопасности в обмен на предоставление американским компаниям доступа к месторождениям лития и золота. Об этом сообщил телеканал France 24.

Вашингтон в свое время в значительной степени приостановил оказание помощи этим государствам на цели развития и в военной сфере после государственных переворотов в них в 2020–2023 годах, отмечает телеканал. С приходом к власти администрации Трампа Вашингтон демонстрирует новый подход — «коммерческую дипломатию». Ныне он направляет своих дипломатов в Мали, Буркина-Фасо и Нигер, проявляя явно выраженную заинтересованность в залежах полезных ископаемых. Взамен предлагается помощь в борьбе с терроризмом.

Несколько высокопоставленных представителей США посетили за последние недели Бамако, Уагадугу и Ниамей, в том числе заместитель директора управления по борьбе с терроризмом в администрации США Рудольф Аталла, помощник заместителя госсекретаря США по Западной Африке Уильям Стивенс, указывает телеканал. «Вашингтон предлагает ликвидацию главарей террористических группировок в обмен на предоставление доступа американским компаниям к литию и золоту», — цитирует телеканал директора программ по Сахелю представительства Фонда Конрада Аденауэра (фонд признан в России нежелательной организацией) в Мали Ульфа Лессинга.

Мали — одна из ведущих стран Африки по запасам золота и лития, Нигер — по запасам урана, Буркина-Фасо — золота.

