В ФРГ выдвинули обвинение против американца в шпионаже в пользу Китая

14:00 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинение гражданину США в шпионаже в пользу Китая. Об этом говорится в сообщении германского ведомства.

Американец Мартин Д. был задержан во Франкфурте-на-Майне в ноябре прошлого года. По данным следствия, он работал на Минобороны США с 2017 по 2023 год, с 2020 года осуществлял свою деятельность на одной из американских военных баз в Германии. Летом 2024 года Мартин Д. якобы связался с «китайскими государственными органами» и предложил им конфиденциальную информацию, полученную от военных США.

В настоящее время американец находится в СИЗО.

