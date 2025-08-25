0
Президент Польши Навроцкий предложил отказывать бандеровцам в получении гражданства

14:12 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил ужесточить условия получения польского гражданства, в том числе лишить такой возможности тех, кто симпатизирует бандеровской идеологии.

«В моем проекте закона [о гражданстве] я предлагаю новые условия для получения польского гражданства для приезжих из других стран, не только из Украины. Процесс получения гражданства должен быть более долгим», — заявил Навроцкий на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. «Я считаю, что в законопроекте должен быть однозначный лозунг: „стоп бандеровщине“, — подчеркнул глава польского государства. Кроме того, он предложил ужесточить наказание за нелегальное пересечение границы. Президент также считает необходимым продлить срок пребывания в Польше для получения гражданства с 3 до 10 лет.

Ранее Навроцкий призвал парламент принять находящийся уже более полугода на рассмотрении закон об уголовной ответственности за пропаганду украинского национализма.

