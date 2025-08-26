За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА
09:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«26 августа с полуночи до 06:10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: по 6 БПЛА уничтожены над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, 5 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 4 — над территорией Брянской области, по 3 БПЛА сбито над территориями Орловской и Псковской областей, по 2 — над территориями Белгородской и Курской областей, по 1 — над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей», — сказали там.
