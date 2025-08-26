0
0
185
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА

09:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«26 августа с полуночи до 06:10 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: по 6 БПЛА уничтожены над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, 5 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 4 — над территорией Брянской области, по 3 БПЛА сбито над территориями Орловской и Псковской областей, по 2 — над территориями Белгородской и Курской областей, по 1 — над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 26.08.2025
Австралия объявила посла Ирана персоной нон грата, закрыла свое посольство в Тегеране
0
42
10:15 26.08.2025
Собянин: Занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе
0
47
10:05 26.08.2025
Выдача автокредитов в июле сократилась на 38,3% в годовом выражении — НБКИ
0
74
10:00 26.08.2025
Угрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского будут иметь последствия — Орбан
0
89
09:32 26.08.2025
Американский режиссер Вуди Аллен внесен в базу сайта «Миротворец»
0
156
09:20 26.08.2025
Мантуров назвал продуктивными переговоры РФ и США по космосу
0
161
09:05 26.08.2025
Си Цзиньпин встретился с Вячеславом Володиным в Пекине
0
194
22:40 25.08.2025
В ГД предложили дополнить экзамен для мигрантов нормами общения с женщинами
0
642
22:00 25.08.2025
Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Путина и Зеленского
0
657
21:20 25.08.2025
Прием заявлений на должность главы ВС РФ окончен, заявление Краснова — единственное
0
696

Возврат к списку