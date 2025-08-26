Си Цзиньпин встретился с Вячеславом Володиным в Пекине

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, находящимся с рабочей поездкой в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 26 августа встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Пекине», — говорится в сообщении.

Председатель Госдумы во главе парламентской делегации РФ находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике. В программе визита запланирован ряд встреч и проведение десятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.