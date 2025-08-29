0
НОВОСТИ

Трамп сократит зарубежную помощь еще на $5 млрд, в том числе поддержку Киева — NYP

11:20 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить иностранную помощь еще на $5 млрд, которая включала $1,5 млн «на продвижение картин украинских женщин». Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

По ее информации, из $5 млрд, которые будут возвращены в американский бюджет, $3,2 млрд предназначались Агентству США по международному развитию (USAID), остальные средства шли в другие фонды Госдепартамента.

По данным издания, помощь включала $24,6 млн на борьбу с изменением климата в Гондурасе, $3,9 млн на продвижение идеологии ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) в странах бывшей Югославии, $2,7 млн на работу Южноафриканского фонда содействия демократии, на ресурсах которого публиковались статьи, разжигающие ненависть по признаку расы.

Кроме того, Белый дом вернет в бюджет США $838 млн, направленные на поддержку миротворческих миссий ООН в Демократической Республике Конго и Центрально-Африканской Республике. Средства на миротворческую деятельность, которые подпали под сокращение, включали $11 млн на покупку бронетранспортеров для миротворцев из Уругвая, $4 млн на создание учебного центра в Замбии и $3 млн на казармы для размещения миротворцев из Казахстана.

