Китай уклонился от предложения США провести первые переговоры министров обороны —СМИ

Китайская сторона уклонилась от предложения Вашингтона провести телефонный разговор между главами оборонных ведомств двух стран, что могло бы стать первым военным контактом на высшем уровне с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщил портал Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По его информации, Пекин не видит ясного пути к улучшению отношений и акцентировал внимание на агрессивных формулировках в недавнем выступлении министра обороны США Пита Хегсета. В частности, речь идет о реплике главы Пентагона о том, что «угроза, которую представляет Китай, реальна и может быть неминуемой». Американская сторона же считает более важной ту часть речи, где говорилось о нежелании Вашингтона вступать в конфликт.

Остаются разногласия и по поводу того, с кем Пит Хегсет может провести переговоры. Китайская сторона считает таковым министра обороны Дун Цзюня, в то время как США заинтересованы в диалоге с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, утверждает портал.

В мае на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» Пит Хегсет назвал угрозу со стороны Китая «реальной и неминуемой». Он обвинил Пекин в якобы стремлении к гегемонии в Азии и наращивании военной мощи. При этом Хегсет заявил, что США не стремятся к конфликту, но готовы «сражаться и решительно побеждать», если политика сдерживания провалится.