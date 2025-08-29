Китай уклонился от предложения США провести первые переговоры министров обороны —СМИ
13:00 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайская сторона уклонилась от предложения Вашингтона провести телефонный разговор между главами оборонных ведомств двух стран, что могло бы стать первым военным контактом на высшем уровне с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщил портал Nikkei Asia со ссылкой на источники.
По его информации, Пекин не видит ясного пути к улучшению отношений и акцентировал внимание на агрессивных формулировках в недавнем выступлении министра обороны США Пита Хегсета. В частности, речь идет о реплике главы Пентагона о том, что «угроза, которую представляет Китай, реальна и может быть неминуемой». Американская сторона же считает более важной ту часть речи, где говорилось о нежелании Вашингтона вступать в конфликт.
Остаются разногласия и по поводу того, с кем Пит Хегсет может провести переговоры. Китайская сторона считает таковым министра обороны Дун Цзюня, в то время как США заинтересованы в диалоге с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, утверждает портал.
В мае на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» Пит Хегсет назвал угрозу со стороны Китая «реальной и неминуемой». Он обвинил Пекин в якобы стремлении к гегемонии в Азии и наращивании военной мощи. При этом Хегсет заявил, что США не стремятся к конфликту, но готовы «сражаться и решительно побеждать», если политика сдерживания провалится.
