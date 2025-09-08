В мире понимают причины СВО — Песков

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все больше стран понимают позицию России по Украине и первопричины СВО, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.

Так он ответил на вопрос, стали ли в мире лучше понимать это за последние три года.

«В мире [и раньше] было понимание первопричин СВО. И, конечно же, все усилия президента по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды. Действительно, становится больше тех, кто нас понимает», — указал Песков.