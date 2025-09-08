Президент Венесуэлы отдал приказ о мобилизации 25 тыс. военнослужащих

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о развертывании 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье республики.

«Я отдал приказ о развертывании 25 тыс. мужчин и женщин наших славных Национальных боливарианских вооруженных сил для усиления оперативно-тактических групп быстрого реагирования в зоне мира с Колумбией, на Карибском побережье <…> и на Атлантическом побережье штатов Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро», — сообщил Мадуро в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что «основной целью мобилизации является защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир».