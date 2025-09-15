Сбер подарит предпринимателям 100 миллионов и отдых на премиальном курорте
11:55 15.09.2025
В России стартует новый сезон премии Сбера «Любимый малый бизнес» — конкурса, который помогает предпринимателям заявить о себе и стать заметнее на рынке. Победители получат не только финансовую поддержку, но и признание, которое помогает бизнесам расти быстрее и находить новых клиентов.
Представители малого бизнеса России будут бороться за звание «Любимый бизнес». Сто победителей премии получат по одному миллиону рублей на развитие своего дела, а десять обладателей Гран-при смогут отправиться в премиальный отдых на курорте «Мрия».
Участниками премии могут стать предприниматели из разных областей: индустрия красоты, рестораны и гостиницы, туризм, спорт, розничная торговля, сельское хозяйство и животноводство, продажи на маркетплейсах, образование и другие. Премия уже помогла заявить о себе сотням предпринимателей, чьи истории вдохновляют других. Среди победителей — пчеловоды из Владимирской области («Мёд Ополья»), известные медом высокого качества и возможностью посетить производство. Студия «Подружка невесты» из Томска помогает сделать свадьбу незабываемым событием, а туристический проект «Горная Саланга» в Кемеровской области создаёт новые туристические маршруты в российских горах.
Подать заявку на участие можно с 15 сентября до 15 ноября 2025 года. Отбор проходит в два этапа: сначала будут отобраны победители в каждом из 11 территориальных банков Сбера, учитывая рейтинги компаний и оценки независимых пользователей. Далее лидеры бизнеса и эксперты выберут из них 100 лучших участников, которым вручат награды на специальном гала-ужине в Москве.
«Премия “Любимый малый бизнес” объединяет талантливых людей. Благодаря ей мы оказываем поддержку предпринимателям, развивающим экономику нашей страны — от Дальнего Востока до Юга Сибири, – отметил Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка. – По итогам прошлого года больше всего участников было из Москвы и Подмосковья, Волгограда, Краснодара, Санкт-Петербурга и Самары. Всего поступило свыше 30 тысяч заявок, что говорит о высоком уровне активности малого бизнеса. Конкурс охватывал десять номинаций, лучшие предприниматели были определены в каждой категории. Денежные вознаграждения вручаются победителям конкурса, помогая привлечь внимание потенциальных партнёров и покупателей. Я убежден, что участие даёт каждому уникальную возможность приобрести полезный опыт и перспективы для дальнейшего развития бизнеса».
