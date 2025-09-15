ВС РФ освободили Ольговское в Запорожской области

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области», — сообщили там.