ВС РФ освободили Ольговское в Запорожской области

13:00 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области», — сообщили там.

