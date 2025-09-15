Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 435 военнослужащих — МО РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 435 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 150 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 240, «Южная» — до 260, «Центр» — до 460, на направлении «Восток» — до 260 и «Днепр» — до 65 военнослужащих.