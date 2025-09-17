Гости Чемпионата высоких технологий погрузятся в пространство искусственного интеллекта от Сбера
18:04 17.09.2025
17–21 сентября 2025 года Великий Новгород в третий раз примет финал Чемпионата высоких технологий для старшеклассников, студентов и молодых специалистов.
Для участников и гостей чемпионата на своём стенде Сбер открыл пространство технологий генеративного искусственного интеллекта (GenAI) — место для живого общения и комфортной работы, где каждый ощутит, как инновационные инструменты становятся частью его повседневной жизни. Здесь организована зона с планшетами для работы и нетворкинга, а также доступны фирменные напитки: гигакофе и гигачай, рецепты которых придуманы нейросетевой моделью GigaChat. Волонтёры «Школы 21» расскажут об образовательных программах школы, а все желающие смогут получить банковские карты с уникальным дизайном.
На стенде банка также представлен AI-помощник по здоровью — личный медицинский консультант в мобильном приложении СберЗдоровья, который помогает заботиться о своём самочувствии каждый день. Умная колонка Sber продемонстрирует, как технологии делают дом удобнее и экономят время для самого важного — общения с близкими.
Всероссийское чемпионатное движение, которое реализуется по поручению президента РФ с 2023 года, поддерживает развитие будущих специалистов инновационных направлений. В него входят чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионал» и Чемпионат высоких технологий. Его главная цель — повысить престиж рабочих профессий и открыть молодёжи перспективные траектории роста. В 2024 году в Чемпионате высоких технологий участвовали 3,5 тыс. человек из 81 региона России и 20 стран. Профориентацию прошли 255 тыс. российских школьников.
