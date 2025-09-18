0
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 18.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 5 БПЛА — над территорией Курской области, 3 БПЛА — над территорией Республики Крым и 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

