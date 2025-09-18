0
76% россиян 12–35 лет интересуются ИТ-стартапами

09:30 18.09.2025

76% подростков и молодёжи до 35 лет интересно технологическое предпринимательство: больше четверти активно изучают вопрос создания ИТ-стартапов, а ещё у половины эта тема вызывает интерес. Наиболее активный интерес к технологическому предпринимательству у молодых людей 18-24 лет (38%).

Такие данные получены в результате социологического опроса медиа СберБизнес Live в преддверии конференции Moscow Startup Summit, которая состоится 1-2 октября на территории СберСити в Москве, в пространстве крупнейшего кампуса «Школы 21». Организаторы мероприятия Сбер и правительство Москвы.

Узнавать об акселераторах молодёжь предпочитает из соцсетей и чатов в мессенджерах (48%), официальных сайтов акселераторов (46%), вузов и школ (44%). Самыми известными акселераторами по итогам опроса стали Молодежные акселераторы Сбера, Школа стартапов Сколково, а также «Высота» от Движения первых.

«Интерес к ИТ-предпринимательству среди молодежи продолжает расти. ИТ-стартапы позволяют быстро погрузиться в индустрию и начать строить карьеру уже во время учебы, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Например, Школьный и Студенческий акселераторы Сбера помогают участникам превращать идеи в бизнес, находить наставников, выводить продукты на рынок и получать доступ к инвесторам. Набор на программы ведется круглый год, принять участие в них могут молодые ребята независимо от региона, уровня подготовки и стартовых условий. Каждый год в акселераторах создается порядка тысячи успешных молодежных технологических стартапов. Мы также видим, что у молодежи есть большой запрос на площадки для самореализации и поиска единомышленников. Одной из таких площадок станет Moscow Startup Summit, который мы проведём вместе с Правительством Москвы. На нём молодые предприниматели смогут заявить о себе, расширить сеть контактов и укрепить связи на технологическом рынке».

В акселераторах участвовали 9% опрошенных молодых людей. Наиболее активно участвуют в различных мероприятиях по технологическому предпринимательству – молодые люди 18-24 лет (чаще ходят на встречи с предпринимателями, участвуют в конкурсах и программах по предпринимательству в вузах).

Главный мотив для участия в акселераторах — обучение (51%). Ребят также мотивируют возможность запуска реального бизнеса (42%), финансирование проекта (41%), поиск и тестирование бизнес-идеи (32%), поиск команды (31%) и общение с единомышленниками (31%).

Основными барьерами они считают нехватку стартового капитала (53%), сомнения в своих силах (50%), отсутствие знаний и навыков (47%), страх совершить ошибку (43%). Несмотря на существующие барьеры, 71% молодежи, хотели бы принять участие в акселераторах, бизнес-инкубаторах по развитию ИТ-предпринимательства.

При выборе акселератора важнее всего стоимость участия (52%), финансовая поддержка стартапа (43%), сопровождение после завершения акселератора (40%), полезные форматы обучения (37%), достижения выпускников программ (36%) и их отзывы (35%).

Из существующих олимпиад и конкурсов ИТ-стартапов респонденты лучше всего знают о таких, как Всероссийская олимпиада школьников по предпринимательству и «Большая перемена — время твоих возможностей» (35% и 31% опрошенных соответственно).

Опрос проходил онлайн среди мужчин и женщин 12–35 лет, которые живут в городах России с населением свыше 100 тыс. человек. Всего в опросе приняли участие около 500 человек.

С 2020 года в молодежных программах Сбера приняли участие более 200 тысяч человек из всех 89 регионов России и еще 24 стран, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. За это время было создано свыше 4 тысяч технологических проектов — от MVP до прототипов готовых решений. С 2022 года 95 выпускников программ привлекли более 620 млн рублей инвестиций. Формат школьного и студенческого акселераторов построен так, чтобы любой участник мог пройти полный путь предпринимателя — от идеи до выхода на инвесторов или запуск пилотного проекта. Набор на программы открыт круглый год.

