ПВО за ночь сбила 114 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 114 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 25 БПЛА — над территориями Ростовской области и Краснодарского края, 19 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над территорией Астраханской области, 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, 7 БПЛА — над территорией Брянской области, 5 БПЛА — над акваторией Азовского моря, по 3 БПЛА — над территориями Ярославской и Волгоградской областей, 2 БПЛА — над акваторией Черного моря и по 1 БПЛА — над территориями Курской и Воронежской областей», — сообщили там.