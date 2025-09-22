ВСУ за сутки потеряли свыше 1 535 военных в зоне СВО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 1 535 военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 190 военных, в зоне «Запад» — свыше 240, в зоне «Южная» — до 210, в зоне «Центр» — более 550, в зоне «Восток» — до 295, в зоне «Днепр» — до 50.