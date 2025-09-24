Медведев полагает, что Трамп еще предложит Зеленскому капитуляцию
12:32 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп, сделавший накануне ряд резких заявлений в адрес России, вполне вероятно, скоро снова сменит тон. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Что-то там, в Нью-Йорке, творится. У бандеровского паяца — кокс и тремор, у поляка — снюс во рту», — написал Медведев в своем телеграм-канале. А Трамп, продолжил он, «выдал порцию политических заклинаний на тему „Как слаба Россия“. „Там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и „бумажный тигр“, — перечислил политик.
Однако, уверен Медведев, Трамп «вернется». «Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им [Илоном] Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию. Главное — чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И все будет хорошо», — заключил зампред Совбеза РФ.
