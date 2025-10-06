Потребление сахара в РФ почти в 3 раза превышает рекомендуемую норму — Минсельхоз
17:00 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем потребления сахара россиянами за последний год вырос на полкилограмма и в настоящее время составляет 23 кг при рекомендуемой Минздравом норме в 8 кг. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром».
«Вы сказали, что люди стали меньше употреблять сахара. Да нет, вот я взяла специально статистику посмотрела. У нас за последний год опять выросло потребление сахара на полкилограмма. Это при том, что норма Минздрава 8 кг, а мы опять вернулись к 23 кг», — сказала она.
Министр отметила, что решать эту проблему необходимо комплексно. «Это вопрос идеологии, это совместная задача. Мы можем произвести все, что угодно, но если не будет идеологии потребления… Это и Минздрав, и Минпросвещения, потому что надо начинать это со школ», — объяснила Лут.
