Минфин РФ предлагает создать игорную зону в Республике Алтай

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России разработал законопроект, предполагающий возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Федеральным законом предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.