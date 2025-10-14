3 карабинера погибли, 15 человек пострадали при взрыве в доме под Вероной
11:00 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три карабинера погибли при взрыве в доме под Вероной. Как сообщает агентство ANSA, всего ранения получили 15 пожарных и полицейских.
Как следует из первой информации, взрыв мог быть организован, поскольку произошел во время операции по выселению незаконно занятого дома. Он произошел из-за утечки газа, что, как предполагается, могло быть подстроено. В результате произошедшего задержаны женщина и ее брат. Еще один их брат скрылся. Как пишет ANSA, они забаррикадировались в доме, а когда началась силовая операция, открыли баллоны с газом. В итоге взрыв произошел, когда карабинеры открыли дверь. Женщина также пострадала при взрыве.
