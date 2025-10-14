0
0
139
НОВОСТИ

Британия за год столкнулась с рекордным числом кибератак национального масштаба — отчет

11:20 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в период с сентября 2024 по август 2025 года столкнулась с рекордным числом кибератак национального масштаба, зафиксировано 204 инцидента. Об этом говорится в отчете Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC).

«Национальный центр кибербезопасности Великобритании отреагировал на рекордные 204 кибератаки национального масштаба. Количество атак резко возросло по сравнению с 89 случаями за прошлый год», — говорится в документе.

В ведомстве подсчитали, что в среднем за отчетный период на страну совершалось четыре кибератаки государственного масштаба в неделю. Всего было зафиксировано 429 инцидентов, 18 из них были отмечены как «особо значимые». Эксперты центра пришли к выводу, что за существенным числом кибератак стоят преступные группировки или целые страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 14.10.2025
В США бывший студент напал с ножом на работников школы и заложил взрывчатку на улице
0
0
12:05 14.10.2025
Цена на пшеницу упала до минимума 2020 года из-за разногласий между США и КНР — Bloomberg
0
37
12:00 14.10.2025
Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6% — ЦБ РФ
0
42
11:32 14.10.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $4 150 за тройскую унцию
0
132
11:05 14.10.2025
Китай начал выпуск однофотонного детектора, обнаруживающего самолеты-невидимки — СМИ
0
175
11:00 14.10.2025
3 карабинера погибли, 15 человек пострадали при взрыве в доме под Вероной
0
170
10:32 14.10.2025
Минфин РФ предлагает создать игорную зону в Республике Алтай
0
222
10:20 14.10.2025
Страны ЕС планируют ужесточить меры по противодействию нелегальной миграции — FT
0
252
10:05 14.10.2025
Байден поблагодарил Трампа за прекращение конфликта в Газе
0
254
10:00 14.10.2025
Франция против затей с конфискацией в ЕС активов РФ — посол в Москве
0
281

Возврат к списку