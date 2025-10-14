Британия за год столкнулась с рекордным числом кибератак национального масштаба — отчет

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в период с сентября 2024 по август 2025 года столкнулась с рекордным числом кибератак национального масштаба, зафиксировано 204 инцидента. Об этом говорится в отчете Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC).

«Национальный центр кибербезопасности Великобритании отреагировал на рекордные 204 кибератаки национального масштаба. Количество атак резко возросло по сравнению с 89 случаями за прошлый год», — говорится в документе.

В ведомстве подсчитали, что в среднем за отчетный период на страну совершалось четыре кибератаки государственного масштаба в неделю. Всего было зафиксировано 429 инцидентов, 18 из них были отмечены как «особо значимые». Эксперты центра пришли к выводу, что за существенным числом кибератак стоят преступные группировки или целые страны.