Британия за год столкнулась с рекордным числом кибератак национального масштаба — отчет
11:20 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания в период с сентября 2024 по август 2025 года столкнулась с рекордным числом кибератак национального масштаба, зафиксировано 204 инцидента. Об этом говорится в отчете Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC).
«Национальный центр кибербезопасности Великобритании отреагировал на рекордные 204 кибератаки национального масштаба. Количество атак резко возросло по сравнению с 89 случаями за прошлый год», — говорится в документе.
В ведомстве подсчитали, что в среднем за отчетный период на страну совершалось четыре кибератаки государственного масштаба в неделю. Всего было зафиксировано 429 инцидентов, 18 из них были отмечены как «особо значимые». Эксперты центра пришли к выводу, что за существенным числом кибератак стоят преступные группировки или целые страны.
