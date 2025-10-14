Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6% — ЦБ РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в сентябре 2025 года снизился на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь — сентябрь текущего года курс вырос на 21,2%.