Цена на пшеницу упала до минимума 2020 года из-за разногласий между США и КНР — Bloomberg

Стоимость пшеницы достигла самого низкого уровня с 2020 года — $4,9 за бушель — на фоне ухудшения торговых отношений между США и КНР. Цена на зерновую культуру падает уже четвертый день подряд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет американской компании Hightower Report, занимающейся исследованием рынка.

«Спрос в мире [на пшеницу] всегда будет, а большое количество мировых запасов говорит о том, что у конечных потребителей нет причин активно ее скупать», — говорится в отчете Hightower Report.

Агентство также отмечает, что из-за ухудшения отношений между США и КНР прогнозируемый спрос на американские соевые бобы оказался меньше ожидаемого.