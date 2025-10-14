0
0
38
НОВОСТИ

Цена на пшеницу упала до минимума 2020 года из-за разногласий между США и КНР — Bloomberg

12:05 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость пшеницы достигла самого низкого уровня с 2020 года — $4,9 за бушель — на фоне ухудшения торговых отношений между США и КНР. Цена на зерновую культуру падает уже четвертый день подряд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет американской компании Hightower Report, занимающейся исследованием рынка.

«Спрос в мире [на пшеницу] всегда будет, а большое количество мировых запасов говорит о том, что у конечных потребителей нет причин активно ее скупать», — говорится в отчете Hightower Report.

Агентство также отмечает, что из-за ухудшения отношений между США и КНР прогнозируемый спрос на американские соевые бобы оказался меньше ожидаемого.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 14.10.2025
В США бывший студент напал с ножом на работников школы и заложил взрывчатку на улице
0
19
12:00 14.10.2025
Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6% — ЦБ РФ
0
57
11:32 14.10.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув $4 150 за тройскую унцию
0
140
11:20 14.10.2025
Британия за год столкнулась с рекордным числом кибератак национального масштаба — отчет
0
143
11:05 14.10.2025
Китай начал выпуск однофотонного детектора, обнаруживающего самолеты-невидимки — СМИ
0
184
11:00 14.10.2025
3 карабинера погибли, 15 человек пострадали при взрыве в доме под Вероной
0
179
10:32 14.10.2025
Минфин РФ предлагает создать игорную зону в Республике Алтай
0
227
10:20 14.10.2025
Страны ЕС планируют ужесточить меры по противодействию нелегальной миграции — FT
0
259
10:05 14.10.2025
Байден поблагодарил Трампа за прекращение конфликта в Газе
0
259
10:00 14.10.2025
Франция против затей с конфискацией в ЕС активов РФ — посол в Москве
0
285

Возврат к списку