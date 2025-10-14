0
0
82
НОВОСТИ

ВС РФ за сутки освободили Балаган в ДНР — МО РФ

13:05 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Центр» за прошедшие сутки освободили населенный пункт Балаган в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Балаган Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы группировки также продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова ДНР.

