США продолжают реализовывать политику псевдодемократических ценностей — Лукашенко

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация продолжает реализовывать политику продвижения псевдодемократических ценностей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

«Американской администрацией реализуется, к сожалению, по-прежнему политика по продвижению неких псевдодемократических ценностей. Мы это тоже видим. На словах они, вроде, от этого отошли. А на деле — ничего подобного», — приводит его слова агентство БелТА.