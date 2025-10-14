Палестина рассчитывает на гуманитарную помощь РФ для Газы — посол Палестины

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестина рассчитывает на новые поставки гуманитарной помощи с российской стороны нуждающимся в Газе. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Россия и русский народ всегда предлагают свою помощь для нашего народа в Газе», — отметил он, отвечая на вопрос об обсуждении сторонами новых гуманитарных поставок.