Палестина рассчитывает на гуманитарную помощь РФ для Газы — посол Палестины
14:12 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестина рассчитывает на новые поставки гуманитарной помощи с российской стороны нуждающимся в Газе. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
«Россия и русский народ всегда предлагают свою помощь для нашего народа в Газе», — отметил он, отвечая на вопрос об обсуждении сторонами новых гуманитарных поставок.
