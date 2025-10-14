РФ открыта к переговорам по Украине — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова решать украинский конфликт путем переговоров, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу», — сказал он.