0
0
50
НОВОСТИ

Страны Прибалтики являются марионетками фашиствующего режима в ЕС — Володин

15:00 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Латвии о депортации российских граждан ожидаемо, так как прибалтийские страны являются марионетками фашиствующего режима в Евросоюзе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.

«Что касается решений, другого [не ожидается] от прибалтийских стран, которые являются марионетками режима, по-другому не назовешь ту власть, которая сегодня практически как тюрьма народов создана в Евросоюзе, это фашиствующий режим. Потому что основополагающие права граждан сегодня попираются в Европе», — сказал Володин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 14.10.2025
В ЕС надеются, что успех Трампа по Газе поможет ему разрешить кризис на Украине — WSJ
0
56
14:32 14.10.2025
РФ открыта к переговорам по Украине — Песков
0
169
14:12 14.10.2025
Палестина рассчитывает на гуманитарную помощь РФ для Газы — посол Палестины
0
184
14:00 14.10.2025
Россия примет граждан РФ, которых хочет депортировать Латвия — Слуцкий
0
213
13:32 14.10.2025
США продолжают реализовывать политику псевдодемократических ценностей — Лукашенко
0
236
13:20 14.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 560 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
229
13:05 14.10.2025
ВС РФ за сутки освободили Балаган в ДНР — МО РФ
0
241
13:00 14.10.2025
Проблемы с редкоземельными элементами могут задержать производство оружия на Западе — FT
0
258
12:32 14.10.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $62 за баррель
0
278
12:20 14.10.2025
В США бывший студент напал с ножом на работников школы и заложил взрывчатку на улице
0
319

Возврат к списку