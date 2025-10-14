Страны Прибалтики являются марионетками фашиствующего режима в ЕС — Володин
15:00 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Латвии о депортации российских граждан ожидаемо, так как прибалтийские страны являются марионетками фашиствующего режима в Евросоюзе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.
«Что касается решений, другого [не ожидается] от прибалтийских стран, которые являются марионетками режима, по-другому не назовешь ту власть, которая сегодня практически как тюрьма народов создана в Евросоюзе, это фашиствующий режим. Потому что основополагающие права граждан сегодня попираются в Европе», — сказал Володин.
