Индия расширяет торговые расчеты в рупиях для укрепления национальной валюты — Bloomberg

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия создает условия для расчетов в своей национальной валюте — рупии — в международной торговле для ее укрепления. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Неназванный собеседник сообщил агентству, что Резервный банк Индии (RBI, Центробанк) упрощает процедуры взаиморасчетов в рупиях для стран — партнеров по зонам свободной торговли. В качестве первоочередных мер будут установлены прямые котировки рупии к валютам этих государств, без привязки к доллару. Так, RBI установит прямые курсы рупии к валютам Объединенных Арабских Эмиратов и Индонезии, аналогичные механизмы разрабатываются для других стран.

В публикации говорится, что курс правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди на расширение использования рупии в международных транзакциях сделает национальную экономику менее уязвимой к внешним потрясениям. Вместе с этим, отмечает главный экономист индийского банка IDFC FIRST Bank Гаура Сен Гупта, в Нью-Дели не хотят, чтобы этот курс «воспринимался как дедолларизация».

Индия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с рядом стран, включая США и ЕС, и во всех них обсуждается вопрос расчетов в национальных валютах.