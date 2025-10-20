0
0
55
НОВОСТИ

Индия расширяет торговые расчеты в рупиях для укрепления национальной валюты — Bloomberg

15:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия создает условия для расчетов в своей национальной валюте — рупии — в международной торговле для ее укрепления. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Неназванный собеседник сообщил агентству, что Резервный банк Индии (RBI, Центробанк) упрощает процедуры взаиморасчетов в рупиях для стран — партнеров по зонам свободной торговли. В качестве первоочередных мер будут установлены прямые котировки рупии к валютам этих государств, без привязки к доллару. Так, RBI установит прямые курсы рупии к валютам Объединенных Арабских Эмиратов и Индонезии, аналогичные механизмы разрабатываются для других стран.

В публикации говорится, что курс правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди на расширение использования рупии в международных транзакциях сделает национальную экономику менее уязвимой к внешним потрясениям. Вместе с этим, отмечает главный экономист индийского банка IDFC FIRST Bank Гаура Сен Гупта, в Нью-Дели не хотят, чтобы этот курс «воспринимался как дедолларизация».

Индия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с рядом стран, включая США и ЕС, и во всех них обсуждается вопрос расчетов в национальных валютах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 20.10.2025
В Кремле ответили на слова Зеленского о готовности тоже приехать в Будапешт
0
30
14:32 20.10.2025
Кремль не комментирует сообщения СМИ о планах РФ и Украины по территориям
0
136
14:12 20.10.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 575 военнослужащих в зоне СВО
0
161
14:00 20.10.2025
«Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
0
188
13:40 20.10.2025
Мэр Москвы: Началось строительство второго этапа Троицкой линии метро
0
186
13:32 20.10.2025
Группировка «Центр» освободила Ленино в ДНР — МО РФ
0
221
13:20 20.10.2025
Потребление электроэнергии в 2050 г. в мире вырастет в 2 раза за счет ЦОД и цифровизации
0
248
13:05 20.10.2025
Росстат скорректировал данные по потреблению алкоголя в Вологодской области
0
251
13:00 20.10.2025
Средства ПВО сбили за сутки 129 беспилотников самолетного типа ВСУ
0
234
12:32 20.10.2025
Зеленский считает, что Украина близка к окончанию конфликта
0
297

Возврат к списку