Индия расширяет торговые расчеты в рупиях для укрепления национальной валюты — Bloomberg
15:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия создает условия для расчетов в своей национальной валюте — рупии — в международной торговле для ее укрепления. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Неназванный собеседник сообщил агентству, что Резервный банк Индии (RBI, Центробанк) упрощает процедуры взаиморасчетов в рупиях для стран — партнеров по зонам свободной торговли. В качестве первоочередных мер будут установлены прямые котировки рупии к валютам этих государств, без привязки к доллару. Так, RBI установит прямые курсы рупии к валютам Объединенных Арабских Эмиратов и Индонезии, аналогичные механизмы разрабатываются для других стран.
В публикации говорится, что курс правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди на расширение использования рупии в международных транзакциях сделает национальную экономику менее уязвимой к внешним потрясениям. Вместе с этим, отмечает главный экономист индийского банка IDFC FIRST Bank Гаура Сен Гупта, в Нью-Дели не хотят, чтобы этот курс «воспринимался как дедолларизация».
Индия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с рядом стран, включая США и ЕС, и во всех них обсуждается вопрос расчетов в национальных валютах.
НОВОСТИ
- 15:12 20.10.2025
- В Кремле ответили на слова Зеленского о готовности тоже приехать в Будапешт
- 14:32 20.10.2025
- Кремль не комментирует сообщения СМИ о планах РФ и Украины по территориям
- 14:12 20.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 575 военнослужащих в зоне СВО
- 14:00 20.10.2025
- «Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
- 13:40 20.10.2025
- Мэр Москвы: Началось строительство второго этапа Троицкой линии метро
- 13:32 20.10.2025
- Группировка «Центр» освободила Ленино в ДНР — МО РФ
- 13:20 20.10.2025
- Потребление электроэнергии в 2050 г. в мире вырастет в 2 раза за счет ЦОД и цифровизации
- 13:05 20.10.2025
- Росстат скорректировал данные по потреблению алкоголя в Вологодской области
- 13:00 20.10.2025
- Средства ПВО сбили за сутки 129 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 12:32 20.10.2025
- Зеленский считает, что Украина близка к окончанию конфликта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать