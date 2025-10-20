0
Отказ ЕС от энергоносителей из РФ лишит Венгрию почти всего объема газа — Сийярто

16:12 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей с 2028 года лишит Венгрию почти всего объема газа, потребляемого сейчас промышленностью и домохозяйствами страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании Энергетического совета Евросоюза, который проходил в Люксембурге одновременно с Советом по иностранным делам.

Он отметил, что из-за отказа Украины обеспечить транзит российского газа в Европу единственным трубопроводом, снабжающим Венгрию топливом, остался «Турецкий поток». В этом году Венгрия должна получить по нему 8-8,5 млрд кубометров газа и в следующем году рассчитывает на такой же объем поставок. «Предложение Еврокомиссии может сделать недоступными для нас 8,5 млрд кубометров, в то время как общее годовое потребление Венгрии составляет около 9 млрд кубометров», — сказал глава МИД, выступление которого транслировал телеканал М1.

Сийярто предупредил, что инициатива Брюсселя лишит Венгрию не только газа, но и нефти, которая поступает сейчас из России по южной ветке трубопровода «Дружба» и из морских портов Хорватии по Адриатическому трубопроводу. Если использование «Дружбы» окажется под запретом, то Венгрия «будет зависеть от трубопровода, который, как показали испытания, не в состоянии обеспечить необходимые объемы поставок», заявил министр по поводу хорватского маршрута. Он добавил, что после начала украинского конфликта оператор адриатической магистрали установил тарифы за транзит, «в пять раз превышающие европейские стандарты».

«Оставшаяся инфраструктура не может гарантировать нам безопасное снабжение. У нас есть определенные потребности, но оставшаяся инфраструктура не сможет их обеспечить. Это физическая реальность. Таковы факты», — подчеркнул глава МИД.

