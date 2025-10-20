В Кремле ответили на слова Зеленского о готовности тоже приехать в Будапешт

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детали будущего саммита в Будапеште, о котором договорились президенты РФ и США, пока не определены. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности присоединиться к саммиту.

«Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента», — подчеркнул Песков в ответ на вопрос, как оценивают в Кремле слова Зеленского и может ли такой вариант быть шагом к компромиссу.