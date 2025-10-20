Генпрокуроры РФ и Таджикистана договорились сотрудничать в надзоре за миграцией

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратуры России и Таджикистана будут сотрудничать в вопросах надзора за миграцией — от противодействия нелегальной миграции, терроризму и экстремизму до защиты прав трудовых мигрантов и членов их семей. Это предусмотрено в соглашении о сотрудничестве, которое подписали в Душанбе генпрокуроры России и Таджикистана Александр Гуцан и Хабибулло Вохидзода.

«Документ предусматривает развитие наиболее эффективным способом взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес», — пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«В частности, стороны намерены сотрудничать в сфере защиты прав и свобод человека, включая защиту прав и интересов трудящихся мигрантов и членов их семей. Осуществлять противодействие таким наиболее опасным видам преступлений, как незаконные миграция, оборот оружия, взрывчатки и наркотиков, торговля людьми и их органами, терроризм и экстремизм, коррупция, легализация преступных доходов, криминальные деяния в сфере информационно-коммуникационных технологий, охраны окружающей среды, в отношении несовершеннолетних», — отметили в российском надзорном ведомстве. Там подчеркнули, что соглашение направлено на достижение практических результатов в области борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека. Кроме того, главы Генпрокуратур подписали соглашение о взаимодействии органов военных прокуратур двух стран.