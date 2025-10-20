20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина добивается от Евросоюза предоставления ей в текущем году военной помощи еще на 60 млрд евро. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в заседании Совета ЕС в Люксембурге.

Он отметил, что в ЕС по-прежнему «царит военный психоз», а идеи Брюсселя и Киева «становятся все более и более бессмысленными». «Украина требует в этом году 60 млрд евро на дополнительные вооружения. Это безумная сумма», — сказал глава МИД в беседе с венгерскими журналистами в Люксембурге, которая транслировалась телеканалом М1.