В Праге с 1 января вводится запрет на предоставление аренды электросамокатов

22:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на кикшеринг — краткосрочную аренду электросамокатов — вводится с 1 января 2026 года в Праге. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Решение о запрете аренды электросамокатов принял Городской совет Праги — высший орган самоуправления столицы Чехии. Она стало следствием многочисленных жалоб жителей центральных районов города, которым значительное беспокойство доставляют туристы, катающиеся на электросамокатах по тротуарам и подвергающие опасности пешеходов.

Согласно агентству, фирмы, зарабатывающие на краткосрочной аренде электросамокатов, намерены переключиться на предоставление услуг по аренде электровелосипедов. Некоторые из действующих компаний в связи с предстоящим запретом планируют завершить бизнес в сфере аренды средств индивидуальной мобильности.

