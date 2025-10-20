В Праге с 1 января вводится запрет на предоставление аренды электросамокатов
22:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на кикшеринг — краткосрочную аренду электросамокатов — вводится с 1 января 2026 года в Праге. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.
Решение о запрете аренды электросамокатов принял Городской совет Праги — высший орган самоуправления столицы Чехии. Она стало следствием многочисленных жалоб жителей центральных районов города, которым значительное беспокойство доставляют туристы, катающиеся на электросамокатах по тротуарам и подвергающие опасности пешеходов.
Согласно агентству, фирмы, зарабатывающие на краткосрочной аренде электросамокатов, намерены переключиться на предоставление услуг по аренде электровелосипедов. Некоторые из действующих компаний в связи с предстоящим запретом планируют завершить бизнес в сфере аренды средств индивидуальной мобильности.
НОВОСТИ
- 22:40 20.10.2025
- Венгрия и Словакия отказались участвовать в антироссийском трибунале ЕС — источник
- 21:20 20.10.2025
- Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
- 20:40 20.10.2025
- США не поддерживают план ЕС по использованию активов РФ для помощи Украине — Bloomberg
- 20:00 20.10.2025
- Украина требует от ЕС на оружие еще 60 млрд евро — Сийярто
- 19:20 20.10.2025
- ЕС не хватает порядка 300 тысяч снарядов для поставок Киеву — Каллас
- 18:40 20.10.2025
- Макрон встретился с Саркози перед заключением экс-президента в тюрьму — Le Figaro
- 18:00 20.10.2025
- Генпрокуроры РФ и Таджикистана договорились сотрудничать в надзоре за миграцией
- 17:32 20.10.2025
- Теневая экономика Украины равна почти половине ее доходов — СМИ
- 17:12 20.10.2025
- Европа никогда не выглядела слабее, чем сейчас — The Daily Telegraph
- 17:00 20.10.2025
- Пять человек задержаны по подозрению в незаконной легализации в РФ 3 тыс. мигрантов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать