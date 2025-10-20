0
0
137
НОВОСТИ

Пять человек задержаны по подозрению в незаконной легализации в РФ 3 тыс. мигрантов

17:00 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозревается в незаконной легализации в РФ свыше 3 тыс. мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержаны пятеро фигурантов. Среди них трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности, их сообщники, подготавливающие документацию, и гражданин иностранного государства, который выступал в качестве номинального директора в фирмах», — написала она в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 20.10.2025
Генпрокуроры РФ и Таджикистана договорились сотрудничать в надзоре за миграцией
0
74
17:32 20.10.2025
Теневая экономика Украины равна почти половине ее доходов — СМИ
0
123
17:12 20.10.2025
Европа никогда не выглядела слабее, чем сейчас — The Daily Telegraph
0
181
16:32 20.10.2025
Азаров рассказал, как Зеленский обманул Трампа с ресурсной сделкой
0
251
16:12 20.10.2025
Отказ ЕС от энергоносителей из РФ лишит Венгрию почти всего объема газа — Сийярто
0
250
16:00 20.10.2025
ГД предлагает снизить до 14 лет возраст наступления ответственности за диверсии — Пискарев
0
250
15:32 20.10.2025
Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа РФ с 2028 года
0
300
15:12 20.10.2025
В Кремле ответили на слова Зеленского о готовности тоже приехать в Будапешт
0
387
15:00 20.10.2025
Индия расширяет торговые расчеты в рупиях для укрепления национальной валюты — Bloomberg
0
316
14:32 20.10.2025
Кремль не комментирует сообщения СМИ о планах РФ и Украины по территориям
0
358

Возврат к списку