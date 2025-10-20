Пять человек задержаны по подозрению в незаконной легализации в РФ 3 тыс. мигрантов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали пять человек, которые подозревается в незаконной легализации в РФ свыше 3 тыс. мигрантов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержаны пятеро фигурантов. Среди них трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности, их сообщники, подготавливающие документацию, и гражданин иностранного государства, который выступал в качестве номинального директора в фирмах», — написала она в своем телеграм-канале.