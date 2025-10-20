Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа РФ с 2028 года
15:32 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Соответствующее заявление опубликовал этот орган Евросоюза.
«Совет ЕС утвердил свою переговорную позицию относительно проекта постановления об отказе от импорта российского природного газа, — говорится в тексте. — Это решение включает запрет на закупки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России, оно должно вводиться в действие поэтапно, а полный запрет начнет действовать 1 января 2028 года».
Теперь для вступления этого положения в силу его должен утвердить Европарламент.
НОВОСТИ
- 16:32 20.10.2025
- Азаров рассказал, как Зеленский обманул Трампа с ресурсной сделкой
- 16:12 20.10.2025
- Отказ ЕС от энергоносителей из РФ лишит Венгрию почти всего объема газа — Сийярто
- 16:00 20.10.2025
- ГД предлагает снизить до 14 лет возраст наступления ответственности за диверсии — Пискарев
- 15:12 20.10.2025
- В Кремле ответили на слова Зеленского о готовности тоже приехать в Будапешт
- 15:00 20.10.2025
- Индия расширяет торговые расчеты в рупиях для укрепления национальной валюты — Bloomberg
- 14:32 20.10.2025
- Кремль не комментирует сообщения СМИ о планах РФ и Украины по территориям
- 14:12 20.10.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 575 военнослужащих в зоне СВО
- 14:00 20.10.2025
- «Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
- 13:40 20.10.2025
- Мэр Москвы: Началось строительство второго этапа Троицкой линии метро
- 13:32 20.10.2025
- Группировка «Центр» освободила Ленино в ДНР — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать