Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа РФ с 2028 года

15:32 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Соответствующее заявление опубликовал этот орган Евросоюза.

«Совет ЕС утвердил свою переговорную позицию относительно проекта постановления об отказе от импорта российского природного газа, — говорится в тексте. — Это решение включает запрет на закупки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России, оно должно вводиться в действие поэтапно, а полный запрет начнет действовать 1 января 2028 года».

Теперь для вступления этого положения в силу его должен утвердить Европарламент.

